شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد السجادة الحمراء للدورة الأولى لمهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحمل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تاريخا يرجع لـ42 دورة، فرشت بها السجادة الحمراء والتي مر عليها أعظم وأهم النجوم في مصر والوطن العربي، والعالم .





























فكرة مهرجان القاهرة السينمائي نشأت حسب رواية الفنان سمير صبري عندما كان كمال الملاخ يتحدث مع عبد الحليم حافظ عن إقامة مهرجان للسينما فى مصر، وكانت الميزانية هي العقبة الوحيدة، فتحمس العندليب للفكرة واقترح أن يقوم بإحياء عدد من الحفلات يخصص عائدها لميزانية المهرجان، وهذا ما فعله هو والفنانة وردة، وبالفعل أقيمت الدوره الاولى ، وعلى جانب اخر دعا عمر الشريف النجمة العالمية كلوديا كاردينالى، ومن هنا جاء تميز الدورة الاولى .

وما زاد الدورة الأولى من المهرجان تميزا هو حضور أهم النجوم وقتها وهم "عمر الشريف ، أحمد مظهر، نادية لطفي، فاتن حمامة، كمال الشناوي، شادية، نور الشريف، يوسف شاهين".