شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد سيلفستر ستالون فى استراحة من تصوير فيلم Samaritan قبل الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد النجم سيلفستر ستالون إلى مدينة لوس أنجلوس مؤخراً، وذلك بعدما ظهر خلال عدة صور رصدتها أعين مصورى الباباراتزى خلال تقرير نشره موقع ديلي ميل مؤخراُ، بصحبة ابنته، وكشف التقرير أنه أخذ استراحة من تصوير فيلم Samaritan الذى يقوم بتصويره حالياً، لعدة أيام للاحتفال بأعياد الكريسماس مع عائلته.



ستالون مع ابنته ستاسى

وكشفت بعض التقارير الاجنبية، مؤخراً عن عودة النجم العالمى سيلفستر ستالون، إلى موقع تصوير فيلم الإثارة Samaritan، بعد توقف دام لأكثر من 6 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتقطت عدسات المصورين النجم العالمى في موقع تصوير فيلمه Samaritan فى مدينة اتلانتا، لاستكمال تصوير مشاهد الاكشن والحركة من جديد، حيث ظهر وهو يرتدى سترة شتوية بنية منتفخة وحذاءً بنيًا وقبعة صغيرة على شعره القصير الذى تم تغييره إلى اللون الرمادى الكامل لهذا الدور.



ستالون

وظهر طاقم العمل وهو يلتزم ببروتوكولات الصحة والسلامة الجديدة في أعقاب أزمة فيروس كورونا، وخلال أحد المشاهد، التقطت الكاميرات النجم العالمي البالغ من العمر 74 عامًا وهو يسير بشكل عرضي في أحد الشوارع بينما كان يتحدث مع النجم الشاب جافون والتون ، 14 عامًا.