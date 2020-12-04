شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى: كنت بنت مسترجلة والفن علمنى أبقى أكثر إنسانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قالت مني زكي خلال ندوة تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي أنها كانت بنت مسترجلة لأنها لديها شقيقين، ولكنها تغيرت مع مسلسل السندريلا لان شخصية سعاد حسني متفجرة الأنوثة وهو امر بعيد عنها، واشارت أن شخصية اسيا ترسبت داخلها وارهقتها وظلت متعايشة معها لفترة بعد المسلسل.
واكدت مني انها لم تكن تحلم بالشهرة وانها تحاول ان تداري نفسها في الاماكن العامة لأنها احيانا لا تعرف كيف تتعامل في بعض المواقف، مشيرة إلي ان الفن جعلها اكثر انسانية ولذلك شعرت انه يجب ان تستغل شهرتها في مساعدة الناس من خلال حملات خيرية او مبادرات مع اليونيسف.
وقالت مني زكي أنها بدأت مع اليونيسف حملات للتوعية لأهمية الرضاعة الطبيعية من اجل المناعة والحميمية بين الأم وطفلها وحملة لمنع الماكولات التي تحتوي علي المواد الحافظة وحملة اخري للتربية السليمة والابتعاد عن التربية بالشبشب والحقيقة ان التعامل بالشبشب مع الأطفال يأتي عن عدم وعي وليس كره وانا عمري ما ضربت اولادي وحملة أخري كانت ضد التنمر، واوضحت مني ان الحملة كانت بسبب ابنتها حيث حكت ابنتها لها عن واقعة تنمر بين طفلتين في المدرسة.
وأكدت مني زكي أنها كانت تتمني مقابلة الفنانة القديرة فاتن حمامة وأنها لم تكن تصدق نفسها عندما اتصلت بها علي الهاتف، مشيرة إلي أن فاتن حمامة اثرت في حياتنا من خلال أدوارها في السينما واستطاعت ان تقدم لنا مكانة المرأة ودورها المهم في المجتمع من خلال أفلامها في السنيما .
واضافت مني زكي انها قامت بعمل" اختبار " كاميرا ٣ مرات لشخصية جيهان السادات بفيلم ايام السادات ورفضت إلي ان حصلت علي الدور وبعدها عقدت جلسات مع السيدة جيهان السادات وكانت غاية في التواضع والكرم.
واوضحت منى زكى انها نسقت مع الفنانة ميرفت امين الشكل والطريقة التي تقدم منها الشخصية وان الدور كان عظيم خاصة وأن شخصيتها في الفيلم هو انها تحب احمد زكى.
وكان مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 42، اقام جلسة حوارية مع السير كريستوفر هامبتون"، وذلك في دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من "أيام القاهرة لصناعة السينما" وهى الجلسة التي ادارها محمد حفظي رئيس المهرجان.
وقال كريستوفر هامبتون إنه قضى سنوات من عمره في الاسكندرية ولديه الكثير من الذكريات الجميلة بها، واشار انه يستمتع بكل انواع الكتابة ويعتبر المسرحيات هى الاصعب لانها تفتح ابواب الجحيم بعد كتابة نتيجة البحث عن تمويل وما يتطلب ذلك من تحضيرات وفي بعض الاوقات يتنمرون عليه بسبب مشاركة ١١ منتج في العمل.
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