شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى: كنت بنت مسترجلة والفن علمنى أبقى أكثر إنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت مني زكي خلال ندوة تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي أنها كانت بنت مسترجلة لأنها لديها شقيقين، ولكنها تغيرت مع مسلسل السندريلا لان شخصية سعاد حسني متفجرة الأنوثة وهو امر بعيد عنها، واشارت أن شخصية اسيا ترسبت داخلها وارهقتها وظلت متعايشة معها لفترة بعد المسلسل.

واكدت مني انها لم تكن تحلم بالشهرة وانها تحاول ان تداري نفسها في الاماكن العامة لأنها احيانا لا تعرف كيف تتعامل في بعض المواقف، مشيرة إلي ان الفن جعلها اكثر انسانية ولذلك شعرت انه يجب ان تستغل شهرتها في مساعدة الناس من خلال حملات خيرية او مبادرات مع اليونيسف.

وقالت مني زكي أنها بدأت مع اليونيسف حملات للتوعية لأهمية الرضاعة الطبيعية من اجل المناعة والحميمية بين الأم وطفلها وحملة لمنع الماكولات التي تحتوي علي المواد الحافظة وحملة اخري للتربية السليمة والابتعاد عن التربية بالشبشب والحقيقة ان التعامل بالشبشب مع الأطفال يأتي عن عدم وعي وليس كره وانا عمري ما ضربت اولادي وحملة أخري كانت ضد التنمر، واوضحت مني ان الحملة كانت بسبب ابنتها حيث حكت ابنتها لها عن واقعة تنمر بين طفلتين في المدرسة.