شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة تتذكر محمود ياسين بصورة تجمعهما .. وتعلق: "ماهذا الظلام الذى تركته بداخلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحزن تشعر بها الفنانة شهيرة منذ وفاة زوجها الفنان الراحل محمود ياسين، وهو الأمر الذى لم يتأثر بمرور قرابة الشهرين على وفاة الفنان القدير، حيث نشرت صورة عبر حسابها الرسمى على موقع فيس بوك، ظهرت فيها وهى تسند رأسها على كتفه، وعلقت قائلة، " ماهذا الظلام الذي تركته بداخلي وذهبت".



شهيرة ومحمود ياسين

من ناحية أخرى عبر السيناريست عمرو محمود ياسين أول أمس عن اشتياقه لوالده النجم الراحل محمود ياسين، بعد مرور ذكرى الأربعين على وفاته منذ أيام، مطالبا متابعيه بالدعاء له، ونشر عمرو صورة لوالده عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها "ابويا وحشني قوى.. ربنا يرحمه.. تعالوا ندعيله دعوة حلوة.. هو وكل أحبائنا اللى سبقونا لدار الحق".