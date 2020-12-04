شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى: لو مكنش عندى 3 عيال كنت سعيت للعالمية ولا اتخيل حياتى بدون حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة منى زكى فى ندوة تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائى، أنها لو لم يكن لديها 3 أولاد لكانت قد سعت للعالمية لكنها سعيدة بما وصلت إليه ولا تعرف كيف تسعى للعالمية؟

وأضافت انها ليس لها علاقة كبيرة بالسوشيال ميديا ولا تشعر انها في غاية الأهمية كما يشعر البعض، وانها تفضل ان يكون وقتها لاولادها، واوضحت مني زكي انها لا تتخيل حياتها بدون أحمد حلمى والحياة بدونه كانت ستكون أكثر تعاسة.

وكان مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال ٤٢، اقام جلسة حوارية مع السير كريستوفر هامبتون"، وذلك في دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من "أيام القاهرة لصناعة السينما" وهي الجلسة التي ادارها محمد حفظي رئيس المهرجان.

وقال كريستوفر هامبتون إنه قضي سنوات من عمره في الاسكندرية ولديه الكثير من الذكريات الجميلة بها، واشار انه يستمتع بكل انواع الكتابة ويعتبر المسرحيات هي الاصعب لانها تفتح ابواب الجحيم بعد كتابة نتيجة البحث عن تمويل وما يتطلب ذلك من تحضيرات وفي بعض الاوقات يتنمرون عليه بسبب مشاركة ١١ منتج في العمل.