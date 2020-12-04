شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى: اكتشفت نفسى كممثلة وكيف أخرج مشاعرى فى مدرسة محمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الإعلامية ريا أبى راشد لقاءها مع الفنانة منى زكى، التى كرمها مهرجان القاهرة السينمائى فى حفل الافتتاح بجائزة فاتن حمامة للتميز، بدار الأوبرا المصرية وذلك فى جلسة حوراية بمناسبة تكريمها.

ووجهت منى زكى الشكر لرئيس المهرجان محمد حفظى على منحها الجائزة إضافة للمخرجين شريف عرفة وعاطف سالم وإسماعيل عبد الحافظ ومحمد خان على تشيكلهم لها كممثلة، وللسيناريست وحيد حامد.

وأضافت منى زكى أن فيلم الزوجة الـ13 كان أول الأفلام التى أحبتها وشاهدتها فى الصغر، وأنه يعتبر مثل حكايات شهرزاد كيف تحمى شهرزاد حبها من نزواته، وأشارت إلى أنها كانت تشاهد المسرحيات العربية على الفيديو.

وأوضحت منى أن مهنة التمثيل مهنة عظيمة لأنها تعيش فى عوالم مختلفة وتشعر بالناس، وأضافت عشت أدوار ناس أخرى وهو ما جعلنى أتواصل وأشعر بالناس أكثر.

واستعادت منى زكرياتها مع التمثيل في المدرسة حيث شاركت بالصدفة بدلا من طالبة أخرى، وعندما قدمت الدور الجمهور ضحك وهو ما أحرجها وتوقفت عن المشاركة إلى أن علمت أن الفنان محمد صبحى طالب وجوه شابة فى سن الـ13 ووقتها كتبت والدتها أن موهبتها هو الاستعراض وهو عكس شخصيتها تماما وكانت تشبه السناجب.

وعندما سألها محمد صبحى عن ما ستقدمه قالت إنها لم تحضر شيئا وطلب منها تحضير مشهد والعودة مرة أخرى، وقالت منى "حفظت مشهد من مسرحية إنت حر وكنت بتكلم عربي زي الأجانب"، ووقتها طلب منى أن أظبط مخارج ألفاظى.

وقالت مني زكي : مع البروفات عند الأستاذ محمد صبحى اكتشفت نفسى كممثلة واكتشفت كيف أخرج مشاعرى، وأضافت: ومن بعدها اتسحرت وندهتنى النداهة وعشقت التمثيل".