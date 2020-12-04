شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى يحتفل بعيد ميلاده بتورتة "التاسعة للأهلى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان كريم فهمى بعيد ميلاده الـ38 مع شقيقه الفنان أحمد فهمى ومحمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، واختار الاحتفال بتورتة تحتفى بتتويج النادى الأهلى بالبطولة الأفريقية التاسعة فى تاريخه، وكانت عليها شعار الأهلى إضافة لرقم 9، كما ظهروا وهم يحملون كأس البطولة الأفريقية، حيث من المعروف أن كريم وأحمد فهمى من عشاق القلعة الحمراء ومن ناشئى فريق الكرة به.

كريم فهمي

وكان الفنان أحمد فهمى قد احتفل بعيد ميلاد شقيقه كريم، الذى وافق أمس الخميس، 3 ديسمبر، حيث نشر فهمى، عبر حسابه على إنستجرام، صورة جمعته بزوجته الفنانة هنا الزاهد، وشقيقه كريم وزوجته دانيا البناوى، أتبعها بتعليق: "كل سنة وأنت طيب.. أخويا الصغير وابنى".



عيد ميلاد كريم فهمي

يذكر أن آخر أعمال النجم كريم فهمى مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، وحقق نجاحاً جماهيرياً بجانب بطلة العمل النجمة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير إخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانون سوسن بدر وعلا رشدى وتارة عماد كما انتهى النجم كريم همى من تصوير فيلم " ديدو" الذى يدخل مرحلة المونتاج حاليا ويشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، ومحمد ثروت، وهدى المفتى، وبيومى فؤاد، وضيوف الشرف أحمد فهمى، هشام ماجد، وشيكو، وهو من تأليف كريم فهمى، وإخراج عمرو صلاح.