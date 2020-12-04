منى زكي: نحارب لتقديم أعمالا متنوعة وبنات جيلي تتمتعن بقدرات تمثيلية كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وصفت الفنانة منى زكي، بنات جيلها بالمحاربات لمحاولتهن طوال الوقت التغيير وتقديم الجدبد، رغم صعوبة ذلك، إذ أن الفرص متاحة فقط أمام النجوم الذكور، رغم أن كليهما إنسان، وهناك ما يمكن أن يحكوه.

وأضافت منى في ندوة أقيمت ضمن فعاليات تكريمها، بالدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي، عصر اليوم في دار الأوبرا المصرية، أن المنتجين يعتبرون الأمر مجازفة.

منى أكدت أن بنات جيلها لديهن قدرات فنية هائلة، وبينهن منة شلبي التي قالت عنها إنها لم تحصل بعد على الفرصة التي تستحقها، وأكدت أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، هي الوحيدة التي نجحت في تجاوز ذلك وتقدم أفلاما تجارية تدر ربحا جيدا.

وذكرت منى زميلتها الفنانة حنان ترك، مؤكدة أنها صاحبة موهبة كبيرة وكان لوجودها تأثير فني كبير، وأشارت إلى أن الفنانة غادة عادل لعبت أدوارا لا يستطيع غيرها تقديمها، وعن الفنانة صابرين قالت "عظيمة"، وأثنت على موهبة الفنانة هند صبري وما تمتلكه من قدرات تمثيلية.

منى تسلمت مساء يوم الأربعاء جائزة فاتن حمامة للتميز، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.