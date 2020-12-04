محمد جمعة يكشف يوم ميلاده الحقيقي.. وهكذا احتفل به

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان محمد جمعة، على مشاركة متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الاحتفال بعيد ميلاده، الذي يوافق اليوم الجمعة ٤ ديسمبر، موضحا حقيقة يوم ميلاده.

وكتب جمعة، عبر حسابه على فيسبوك، قائلاً : "شهادة ميلادي بتقول إني اتولدت النهاردة.. شهادة أمي إني اتولدت يوم ٩.. المهم إني بحتفل معاكم بعيد ميلادي".

فيما كتب تدوينة أخرى، عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً : "يا رب أكون دايماً عند حسن ظنكم".

يذكر أن، محمد جمعة من مواليد 1978، وولد في محافظة الفيوم، بدأ حياته الفنية بعدة أدوار هامشية ببعض الأفلام والمسلسلات مثل مسلسل (أحلام مؤجلة) وفيلم (عن العشق والهوى)، وظل يتدرج في الأعمال حتى عرفه الجمهور وبرز في دوره بمسلسل (هانم بنت باشا)، وذاع صيته بعدها في العديد من المسلسلات الشهيرة مثل (شمس الأنصاري، سيدنا السيد، الركين وخيبر).