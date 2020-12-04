نجوى نجار عن اختيارها لعضوية "القاهرة السينمائي": "مسؤولية كبيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت المخرجة الفلسطينية نجوى نجار، عضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية، في الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن إقامة المهرجان وسط ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، للتأكيد على استمرارية الحياة.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لازم نلتزم ونلبس الكمامة وناخد مسافة عشان نقدر نكون مكملين".

ومن ناحية أخرى، أكدت أن اختيارها لعضوية لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي مسؤولية كبيرة، مضيفة "وكتير مهم إني أكون في لجنة تحكيم واحد من أهم المهرجانات في العالم، خطوة مهمة وإن شاء الله أكون على قدر المسؤولية".

جدير بالذكر أن الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تم افتتاحها مساء يوم الأربعاء 2 ديسمبر، وشهدت تكريم السيناريست الكبير وحيد حامد، والفنانة منى زكي.