خيري بشارة يشارك جمهوره صورًا أرشيفية من مجمل أفلامه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك المخرج خيري بشارة جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، ألبوم صور يحتوي على أبرز أعماله الفنية وارفقها مع تعليق: "صور جيدة من أفلامي".

وجاء في الألبوم صور من أفلام "بشارة"، التي شارك بها كبار النجوم، ومن بين هذه الأفلام: العوامة 70، الطوق والأسورة، يوم حلو ويوم مر، أيس كريم في جليم، حرب الفراولة، إشارة مرور، وكابوريا"، وغيرها.

خيري بشارة تخرج في معهد السينما العالي عام 1967، إذ درس تحت إشراف مخرجين كبار كصلاح أبوسيف ويوسف شاهين وتوفيق صالح، قبل أن يدشن مسيرته السينمائية بإخراج فيلمه التسجيلي "صائد الدبابات"، الذي أعقبه بأكثر من عشرة أفلام بين تسجيلية وروائية قصيرة حتى نال لقب "نجم السينما التسجيلية في السبعينات".