بعد تأكيد الشاب أن فيديو التشهير "هزار".. مصطفى درويش: لازم يتعاقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

انتقد الفنان مصطفى درويش، ما قاله الشاب المتهم بالتشهير بإحدى الفتيات بمحافظة كفر الشيخ، بعد ظهوره في مقطع فيديو يؤكد خلاله أن ما ظهر ليس حقيقيًا بينما مشهدًا تمثيليا له وأصدقاءه وأن شخصية "سماح"، التي تحدث عنها في الفيديو ليست موجودة على أرض الواقع.



وقال "درويش"، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "مش معنى أن ... ده طلع لايف دلوقتي يقول كنا بنهزر وأن أهله مشتركين معاه في الموضوع أنه ما يتعاقبش بالعكس ده لازم يتعاقب عقاب مضاعف عشان اللعب بمشاعر الناس مش لعبة".

وأضاف: "عشان اللي هيقلدوه ويؤذوا بناتنا يبقوا عارفين أن الموضوع مش لعبة يخربيت التريندات اللي جننت الناس".

وأثار شاب جدلا واسعًا أمس الخميس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يشهر بفتاة قال إنها كانت مرتبطة به، ووقف أسفل منزلها وظل يردد عبارات نابية لها ولأسرتها.