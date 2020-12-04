منى زكي تتحدث عن مشوارها الفني في "القاهرة السينمائي" وتوجه الشكر لمن ساندوها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة منى زكي، إن حماسها للتكريم من مهرجان القاهرة السينمائي، أنساها توجيه الشكر لرئيس المهرجان محمد حفظي، وللمهرجان وكل القائمين عليه.

وقالت منى في ندوة أقيمت ضمن فعاليات تكريمها، على مسرح we بدار الأوبرا المصرية: "تسيت أشكر حفظي والمهرجان ومخرجين واساتذة كبار ساعدوني واتعلمت منهم سواء بقصد او من غير".

وأضافت "كنت بتفرج على مسرحيات من وانا صغيرة كنت عايشة برة، وعندهم مهم قوي وقيّم جدا، كنت بجيب شرايط الفيديو بتاعة زمان، واتفرج على مسرحيات عربي ودي كانت الخيط لما جيت مصر عرفني ابدأ منين، خاصة المسابقات وكانت البداية".

وعم السينما قالت "السينما دي لحظات بتنبهري، ازاي شايفة شخصيات حقيقية وبعيش كل لحظة معاهم، لما جيت امثل عرفت يعني ايه تعيشي اللحظات".

منى زكي حصلت على تكريم يحمل اسم الفنانة فاتن حمامة مساء يوم الأربعاء الماضي، وسلمتها التكريم الفنانة منة شلبي.

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