تراند اليوم : منع فنانة شهيرة من الظهور.. فيديو يكشف التفاصيل

منعت نقابة الفنانين العراقيين، الفنانة والموديل إسراء العبيدي، من مزاولة العمل الفني لمدة 6 أشهر، بسبب شتمها الفنانة ميلاد سرّي بألفاظ نابية.

يأتي هذا عقب ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لمقطع فيديو مصور للفنانة العبيدي، وهي تهاجم الفنانة ميلاد سري، بسبب تصريح ضد الفنانة الموقوفة.

وقالت النقابة إنه : " استناداً إلى أحكام المادة الثالثة/1، من قانون نقابة الفنانين المرقم 129 لعام 1969، قرر مجلس النقابة منع اسراء جاسم راضي المفرجي، المعروفة باسم اسراء العبيدي من مزاولة المهنة الفنية لمدة 6 أشهر لتجاوزها السافر على الفنانين العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي بالصوت والصورة وبألفاظ نابية تفتقر لأبسط مقومات الأخلاق والتقاليد والأعراف المحترمة".

وأضافت : " أن النقابة تحمّل كل القنوات الفضائية والشركات الفنية والمنظّمات، وكل من يمتهن العمل الفني مسؤولية خرق القرار وستتّخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخرقه أو يتحايل عليه".

والعبيدي ممثلة عراقية وعارضة أزياء من مواليد عام 1991.

شاركت في مسابقة جمال العراق عام 2015، حيث اتجهت بعدها لعروض الأزياء