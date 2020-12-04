الليلة.. عرض فيلم "أعزائي الرفاق" بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 الفيلم الروسي "أعزائي الرفاق" للمخرج أندريه كونشالوفسكي، في السابعة والنصف من مساء اليوم، الجمعة، وذلك في عرضه الأول بأفريقيا والدول العربية، وهو الفيلم الفائز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة بالدورة الأخيرة لمهرجان فينسيا.

تدور أحداث الفيلم عام 1962، نتيجة ارتفاع الأسعار يثور العمال في مدينة نوفوتشيركاسك فتتحرك القوات لقمعهم، وتجد إحدى ناشطات الحزب الشيوعي الحاكم نفسها متورطة في الأحداث بآخر طريقة تتوقعها.

يشار إلى أن افتتحت مساء، الأربعاء الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور أبرز

نجوم الفن في مصر، وأكثر من 200 ضيف أجنبي، حرصوا على المشاركة في المهرجان رغم عراقيل السفر التي فرضها فيروس كورونا

الحفل أقيم في الهواء الطلق بدار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار رئيس الوزراء، لم ينفصل عن الواقع الذي تعيشه السينما، فكانت البداية بفيلم قصير يحكي عن إغلاق دور العرض، والصعوبات التي واجهت الصناعة بسبب كورونا.