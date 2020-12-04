تراند اليوم : مصطفي درويش يتطوع لإنقاذ فتاة التشهير في عقد قرانها

ساند الفنان مصطفى درويش الفتاة التي تعرضت للتشهير على يد شاب يوم عقد قرانها.

بعد استضافته في “المحور”.. مصطفى درويش معلقا على أداء المذيعة: مش عارف كانت عاوزه تقول ايه

ونشر مصطفى درويش صورة الشاب الذي شهر بالفتاة عبر صفحته على facebook وعلق عليها قائلا: “يا ريت البنت وأسرتها يتمسكوا بحقهم في القصاص من الشخص ده اللي شهر بيهم وكسر فرحتهم عشان يبقى عبرة لأي حد وأي محامين مستشاري القانوني موجود ومن غير ما أكلفكم حاجة خالص البنت دي أختي يالا وأنا اللي هقفلها في فرحها ووريني رجولتك أنت واللي معاك”.

تابع درويش: “أنا متكفل بالمحامي والله بس الواد ده يتربى البنت دي أختى يالا وأنا اللي هقف لها في فرحها كمان ووريني رجولتك كده أنت واللي معاك”.

وكان شاب من محافظة كفر الشيخ قد توجه إلى منزل عروس ليلة عقد قرانها، ووقف أسفل شرفتها ممسكًا بميكروفون وقام بالتشهير بها متعللًا أنهما كانا مرتبطين، وفضحها على الملأ مستخدمًا ألفاظًا وكلمات جارحة لها ولأسرتها، ومتسببًا بفضيحة بمنطقة العروس، مما يعرضه لعقوبة السب والتشهير في القانون.

وآخر أعمال مصطفى درويش كانت حكاية “ربع قيراط” من مسلسل “إلا أنا”، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبد الغفور، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، عصام السقا ورضوى جودة.

“ربع قيراط”، هي الحكاية السابعة من مسلسل “إلا أنا”، الذي عُرض منه 6 حكايات حتى الآن، هي “بنات موسى”، و”سنين وعدت” و”أمل حياتي” و”أمر شخصي” و”ضي القمر” و”لازم أعيش”.

مسلسل “إلا أنا ” عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

كان مصطفى درويش قد نافس في موسم رمضان 2020، بمسلسل “بـ100 وش” من بطولة آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم وعلا رشدي ‏وشريف ‏دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.

كما شارك في بطولة مسلسل “خيانة عهد” من بطولة يسرا، حلا شيحة، بيومي فؤاد، خالد سرحان، عبير صبري، جومانا مراد، خالد أنور، سلوى عثمان وهنادي مهنى، تأليف أحمد عادل، إنتاج جمال العدل – العدل جروب وإخراج سامح عبد العزيز.