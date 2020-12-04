تراند اليوم : بالفيديو.. لأول مرة إلهام شاهين تكشف سبب نومها في الشارع باليونان

كشفت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، إنها اضطرت للنوم في الشارع في أثناء وجودها في دولة اليونان.

وقالت إلهام شاهين، خلال لقاء عبر فضائية “سي بي سي”، إنها كانت مضطرة لذلك بسبب الزلزال الذي وقع في اليونان، وكان معها وقتها شقيقها الفنان أمير شاهين وعمره حوالي 4 سنوات.

وأضافت شاهين أنها لا تتحمل البعد عنه منذ طفولته، وكانت تصطحبه معها في التصوير، والأستوديو، وسفرياتها في الخارج للتصوير.

وتابعت أنها تعامل شقيقها أمير مثل ابنها الصغير، منذ طفولته، وحتى عندما كان طفلا كان يناديها بـ”ماما ميمي”، وعندما كبر، أصبح يناديها بـ”إيلي”، ولكنه حتى الآن لا يجرؤ على مناداتها باسمها “إلهام”.

من جانبه قال شقيقها الفنان أمير شاهين: “كنت بقولها في صغري (ماما ميمي)، وعمري في حياتي ما قولتلها يا إلهام.. بقولها يا إيلي.. والحقيقي هي أمي التانية، وعندي إحساس إنها أمي فعلا”.

ولفت إلى أنه بكى بالفعل وهو يحتضن شقيقته في حفل الزفاف: “كنا بنعيط بجد”، وأنه كان ضد فكرة الزواج من الأساس، ولكن “منة” غيرت رأيه، وهي أيضا نفس الحالة كانت خائفة من الزواج ولكنها اطمأنت معه.

يشار إلى أن الفنانة إلهام شاهين تشارك في بطولة فيلم “حظر تجول” مع الفنانة أمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، وهو من إنتاج صفي الدين محمود.