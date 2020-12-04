شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة شويكار تكشف: عمو فؤاد أصيب بـ ألزهايمر وكان لا يتذكر سوى أمى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منة الجواهرجى الابنة الوحيدة للفنانة الكبيرة الراحلة شويكار إن العلاقة بين والدتها وبين الفنان الكبير فؤاد المهندس استمرت بعد انفصالهما، وكانت تتسم بالاحترام والود الكبير حتى أن المهندس كان لا يأكل سوى من يديها حتى بعد الطلاق.

وكشفت ابنة الفنان الكبيرة، فى حوار خاص لـ"الخليج 365" ننشر تفاصيله قريبًا، أن الفنان االكبير فؤاد المهندس أصيب بحالة اكتئاب وبوادر زهايمر فى نهاية حياته، خاصة بعد احتراق غرفته الخاصة التى كانت تضم كل مقتنياته وذكرياته.

وتابعت منة الجواهرجى قائلة: "كانت أمى الوحيدة التى لم ينسها عمو فؤاد وكان ممكن ينسى أى حد إلا هى".

وأشارت ابنة شويكار إلى العديد من المواقف التى تشير إلى الارتباط الشديد بين المهندس وشويكار، وبين الابنة وزوج والدتها، قائلة: "تربيت معه منذ كان عمرى 4 سنوات ونصف وكنت أنا وابناه محمد وأحمد "اخوات" وعاملنى كابنته وكان يربينا ويعلمنا كل شيء معاً، حتى أنه كان يميزنى عنهما".

وأوضحت الابنة طقوس المهندس فى البيت وكيف كان يتعامل مع والدتها، وماذا تعلمت منه.

وأشارت منة الجواهرجى إلى العديد من المواقف التى تؤكد هذا الترابط، كما كشفت عن تفاصيل وفاة المهندس وماذا فعلت والدتها حين علمت بالخبر وماذا طلبت من ابنى المهندس قبل دفنه؟

وتنتمى الفنانة الكبيرة شويكار شفيق إبراهيم شكرى طوب صقال لعائلة من أصل تركى، و"طوب صقال" لقب تركى يحصل عليه أصحاب المقام الرفيع، جاء جدها الأكبر من تركيا إلى مصر أيام الحكم العثمانى، وكان ضابطًا فى جيش محمد على، وكان والدها من أعيان الشرقية، بينما تنتمى الأم لأصول شركسية ولكنها ولدت وتربت فى مصر.

وتربت شويكار فى بيت ارستقراطى بمصر الجديدة، وكان والدها مثقفا ومغرما بالشعر، وتلقى تعليمه فى لندن، بينما كانت والدتها تجيد العزف على البيانو.

ومنذ أن كانت فى سن الرابعة بدأت ميول شويكار الفنية، وبدأ حبها للفن بحبها الجارف لليلى مراد، وحققت الأم حلم ابنتها فى دخول السينما، وهىفى سن التاسعة لتشاهد فيلم "قلبى دليلى" وكانت ليلى مراد نجمتها المفضلة وسر حبها للفن.

التحقت شويكار بمدرسة فرنسية، وما أن وصلت إلى سن 16 عامًا حتى زوجها والدها من شاب ثرى زواجًا تقليديًا، وأنجبت شويكار ابنتها منة الله، وبعد عام من الزواج أصيب الزوج بمرض خطير، وظل مريضًا لأكثر من عام، فقررت شويكار استكمال دراستها الثانوية.

وقد لا يعلم الجمهور أن نجمته الجميلة التى كثيرا ما رآها فى دور الدلوعة، عاشت أكبر صدمة تتعرض لها امرأة عندما توفى زوجها الشاب، لتصبح الشابة الجميلة أرملة ومسئولة عن طفلة وهىفى سن 18 عامًا.

واختيرت شويكار أمًا مثالية فى نادى سبورتنج، وهى فى سن 20 عامًا لأنها كانت تعمل وتدرس وتربى ابنتها.