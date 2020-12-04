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شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين معلقا على صورته مع أحمد حلمى ومنى زكى: الجميلة والكوميدى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم آسر ياسين فى صورة جديدة مع النجمين أحمد حلمى ومنى زكى على هامش مشاركتهما ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى، حيث علق على الصور على طريقة الفيلم الشهير "الجميلة والوحش" قائلا "الجميلة والكوميدى"، فى إشارة إلى حلمى ومنى.
آسر ياسين مع احمد حلمى ومنى زكى
يأتى ذلك بعدما فاجأ النجم آسر ياسين متابعيه بالأمس، حينما ظهر أول أمس بفعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى وهو بلوك فيلمه الجديد "الشايب"، حيث ظهر على الريد كاربت بنفس اللوك، مما دفع الكثيرون للتوقع بأن الفيلم سيعرض خلال العام المقبل، لكن آسر ياسين أشار فيما بعد من خلال حسابه على موقع إنستجرام أن الفيلم قد يعرض عام 2022، حيث نشر صورة من ظهوره بالأمس، وعلق عليها بكتابة اسم الفيلم "الشايب"، ومعه 2022.
من ناحية أخرى حرصت النجمة منى زكى على توجيه الشكر للقائمين على مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 الذي يقام في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير، وقالت منى زكى بعد تكريمها في المهرجان بجائزة فاتن حمامة، "شرف كبير أوى أوى إنى اتكرم النهاردة فى أهم مهرجان فى بلدى، النهاردة واقفة على المسرح وبشكركم أوى".
وأضافت منى زكي في فيديو نشرته إنجي علي، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "تكريمي باسم سيدة الشاشة العربية ده حاجة كبيرة بالنسبالي، تشرفت إنى كلمتها قبل كدة في التليفون وعمرى ما سمعت صوت بالرقى ده، والحلاوة دي، وكمان تكريمي في الدروة الي فيها وحيد حامد، دا شرف مش عادى".
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