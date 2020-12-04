أحدث ظهور لحنان ترك مع زوجها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الفنانة المصرية حنان ترك صورة جديدة تجمعها بزوجها محمود مالك عبر خاصية "ستوري" على موقع أنستقرام.

وكانت النجمة المصرية ابتعدت عن مواقع التواصل الاجتماعي وحذفت جميع صورها، قبل أن تعود وتشارك جمهورها مجموعة صور جديدة أمام البحر ووسط الطبيعة.

حنان ترك كانت أعلنت اعتزالها الفن في أغسطس/آب 2012، من خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي نيشان في برنامج "أنا والعسل"، ‏قائلة: "أنا قررت بفضل الله اعتزالي للتمثيل في اللحظة دي هي الخطوة اللي كنت أتمناها من الله سبحانه وتعالى‎".





وعادت حنان إلى السينما بعد غياب بتجربة جديدة ومختلفة من خلال فيلم "النداهة"، أول دراما صوتية تعرض في صالات عرض ‏جماهيرية في مصر والعالم العربي، ويشاركها في بطولته هاني عادل ومن تأليف وإخراج خالد المهدي.

ولدت حنان ترك في 7 مارس/آب 1975، وتأثرت حالتها النفسية كثيراً بعد وفاة صديقها المقرب علاء ولي الدين، الأمر الذي دفعها لارتداء الحجاب، وقدّمت عبر مسيرتها الفنية العديد من الأعمال الفنية الناجحة منها مسلسل "المال و البنون"، وفيلم "سهر الليالي".