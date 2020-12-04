شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تغنى أغنية جديدة بمناسبة الكريسماس مع ستيف مكارثى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة جينيفر لويبز بأعياد الكريسماس مبكراً، حيث ظهرت خلال فيديو لها أثناء غنائها مع ستيف مكارثى، عبر حسابها على موقع إنستجرام، وهى تغنى أغنية جديدة بمناسبة الكريسماس وفقاً لما كتبته فى تعليقها على الفيديو الذى نشرته، "غنيت أغنية الكريسماس مع طفلى ستيف مكارثى، تلك الأغنية الرئيسية لافتتاح ألبومى".



لوبيز أثناء غنائها

من ناحية أخرى أطلقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز خطًا جديدًا للعناية بالبشرة لعلامتها التجارية التجميلية JLo Beauty، وكشفت لوبيز لمتابعيها عن أن المنتج الجديد اعتمد بشكل كبير على منتج يمكن العثور عليه في معظم خزائن المطبخ، وهو زيت الزيتون.