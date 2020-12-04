شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "أعزائى الرفاق" الفائز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة فى فينيسيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مهرجان القاهرة السينمائى فى السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة الفيلم الروسى "أعزائى الرفاق" للمخرج أندريه كونشالوفسكى، وذلك فى عرضه الأول بأفريقيا والدول العربية، وهو الفيلم الفائز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة بالدورة الأخيرة لمهرجان فينيسيا.

تدور أحداث الفيلم عام 1962، حول ثورة العمال فى مدينة نوفوتشيركاسك نتيجة ارتفاع الأسعار فتتحرك القوات لقمعهم، وتجد إحدى ناشطات الحزب الشيوعى الحاكم نفسها متورطة فى الأحداث بآخر طريقة تتوقعها.

وافتتحت فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى مساء الأربعاء الماضي، حيث شهد الحفل تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، والتى تم منحها أيضا للكاتب والمخرج البريطانى كريستوفر هامبتون، كما كرم المهرجان فى حفل الافتتاح أيضا الفنانة منى زكى بجائزة فاتن حمامة للتميز.