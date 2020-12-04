شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور للفنانة عايدة الأيوبى بعد غياب: وحشتونى يا أجمل الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلت الفنانة عايدة الأيوبى فى صورة جديدة على جمهورها بعد غياب، مرتدية الحجاب، عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، وعلقت على الصورة قائلة "جمعتكم مباركة إن شاء الله"، وعبر عدد كبير من متابعى حسابها عن اشتياقهم لها فجاءت معظم التعليقات تقول لها "وحشتينا جدا مفيش أعمال جديدة دينية أو وطنية قريب"، "مشتاقين لصوتك كله رقى"، لترد عليهم فى تعليق آخر "وأنتم وحشتونى أكتر يا أجمل ناس".



عايدة الأيوبي

وكان آخر ظهور لعايدة الأيوبى مع الجمهور، عندما أحيت حفلا غنائيا فى سبتمبر عام 2019، ضمن حفلات صيف 2019، وقدمت خلالها عددا من أغانيها المتنوعة من ضمنها "عصفور" و"على بالى" و"كفاية يا ورد" وغيرها.



عايدة الايووي

عايدة الأيوبى مطربة وملحنة بدأت رحلتها الفنية عام 1991 عندما أصدرت أول ألبوماتها "على بالى" الذى حقق نجاحاً جماهيريأ كبيرا، تلاه رفيق عمرى 1992 ومن زمان 1993، اعتزلت الغناء لفترة ثم أصدرت ألبوم دينى عام 2009، بعدها قامت بوضع ألحان وغناء قصيدة بردة البوصيرى وبعض الأشعار الصوفية، عادت للساحة الفنية مرة أخرى بعد ثورة يناير وقدمت أحد الأعمال للشهداء بعنوان بحبك يا بلادى من كلماتها وألحانها.

يذكر أن عايدة الأيوبى شاركت العديد من المطربين والشعراء على مدار مسيرتها الفنية فى أغانيها، منهم الشاعر الفلسطينى الراحل محمود درويش، الملحن مارسيل خليفة، المطرب هشام عباس، الملحن صلاح الشرنوبى، الشاعر خالد الشيبانى وفرقة "كايروكى".

وقدمت عايدة الأيوبى العديد من الأغانى الدينية، منها: البردة للإمام البوصيرى، فى عشق الله، أبيات شعرية لرابعة العدوية، بجانب مجموعة من القصائد الصوفية.