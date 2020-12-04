شكرا لقرائتكم خبر عن وائل عبد العزيز لشقيقته ياسمين: مش عايز حاجة غير إنى أشوفك مرتاحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان وائل عبد العزيز رسالة إلى شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، من خلال حسابه الرسمى على موقع فيس بوك قال فيها "ربنا يكرمك ويوفقك ويحفظك ربنا عالم الواحد مش عايز حاجة من الدنيا غير إنى أشوفك ناجحة ومرتاحة فى اختياراتك بالشكل اللى يليق بيكى"، كما نشر صورة لهما معاً.



وائل وياسمين عبد العزيز

من ناحية أخرى انضم النجم خالد الصاوى لأسرة مسلسل "اللى ملوش كبير" بطولة النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث وقع الصاوى أمس على عقود انضمامه، ليجسد دوراً محورياً فى العمل، الذى يضم عدد كبير من الفنانين.

كما يشارك أيضاً الفنان محمود حافظ فى بطول المسلسل، حيث بدأ مخرج العمل مصطفى فكرى التحضيرات الأخيرة للمسلسل، المقرر انطلاق تصويره منتصف الشهر الجارى، عقب الانتهاء من كافة التعقدات والتفاصيل الأخيرة للعمل، الذى تدور أحداثه فى إطار شعبى اجتماعى.

أحمد العوضى كان قد سخر من شائعة انفصاله عن النجمة ياسمين عبد العزيز وطلاقهما، حيث علق على صفحة ادعت ذلك عبر موقع فيس بوك قائلا: "إيه ده بجد.. تصدق معرفتش إلا من هنا".