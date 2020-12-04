شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية بمصر يوجه رسالة لصناع فيلم "حد الطار" بعد عرضه بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أسامة نقلى سفير المملكة العربية السعودية فى مصر رسالة إلى أبطال فيلم "حد الطار" المتواجدين فى القاهرة للمشاركة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى خلال أول عرض عالمى للفيلم السعودى خارج السعودية، وتحديداً ضمن عروض مسابقة آفاق السينما العربية، حيث نشر صورة لهم على الريد كاربت، عبر حسابه على إنستجرام وعلق قائلا: "فى ‫مهرجان القاهرة السينمائى يشارك فيلم من‫ السعودية هو حد الطار.. كنت أتمنى أن أكون وسطكم وبينكم يا أبنائى لولا ظروف تواجدى فى رحلة عمل بالسعودية.. لكن هذا لم يمنع سعادتى وافتخارى بكم من واقع الأصداء الإيجابية التى سمعتها عن الفيلم، دمتم بخير وفقكم الله ورعاكم".



سفير المملكة العربية السعودية على انستجرام

وتدور أحداث الفيلم حول "ابن السياف" الذى يقع فى حب ابنة مغنية أفراح شعبية، فى نهاية التسعينيات وفى مدينة تشبه المملكة الغامضة، وفي مفارقة اجتماعية مبنية على بيع الفرح وشراء الموت، يصبح السؤال أيهما يمكن أن يتخلى عن أحلامه في مقابل أن يصبح عالمهما مكانًا أفضل.

من ناحية أخرى اختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي "الأب ــ The Father" إخراج فلوريان زيلر، فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير أنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.