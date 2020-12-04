أوكا يحتفل بعيد ميلاد مي كساب: يارب تفضلي دايما جنبي وواقفة في ضهري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص مطرب المهرجانات أوكا على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته الفنانة مي كساب، قبل أيام من المناسبة.

وعبر حسابه بموقع "إنستجرام"، نشر "أوكا"، صورة تجمعه بـ"مي"، وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وإنتي طيبة يا قلبي وعقبال مليون سنة ويارب تفضلي دايما بخير وواقفة في ضهري بحبك وربنا يخليكي ليا أنا وعيالك يا أم العيال، قولتلك اهو كل سنة وإنتي طيبة قبل أي حد".

وتعاون أوكا مع مي كساب مؤخرًا في أغنية "ودي عاجبك فيها إيه"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان الراحل أشرف سالم.

مي كساب و أوكا