ماذا قال نجوم الفن عن ريهام سعيد بعد حلقة الثعالب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

بعد فترة من الإيقاف، وتحديدًا في ثانٍ حلقات برنامج "صبايا الخير"، تعرضت الإعلامية ريهام سعيد لموجة من الانتقادات على خلفية عرض حلقة صيد الثعالب التي قدمتها أمس الأربعاء، وأثارت بها جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبخلاف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حرص عدد من النجوم على انتقاد الحلقة ومضمونها ووصل الأمر لانتقاد ريهام سعيد أيضًا والمطالبة بمحاسبتها وإيقاف البرنامج.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز الفنانين الذين انتقدوا ريهام سعيد وحلقة أمس من برنامجها "صبايا الخير":

فيما يلي نستعرض لكم أبرز النجوم الذين هاجموا حلقة ريهام سعيد عن صيد الثعالب في برنامج "صبايا الخير".

لقاء الخميسي

أعربت لقاء الخميسي عن استيائها من مضمون الحلقة التي عرضتها ريهام سعيد، وعلقت عبر حسابها بـ"إنستجرام"، قائلة: "الرحمة يا بشر دا مَش مقبول اطلاقا كفعل ولا انه يتعرض على الشاشه، الحيوان بيخاف ويتألم ، ليه يبقى دا فعل عادي ليه !! علّشان ايه ؟!الرحمة يا بشر مع الانسان و مع الحيوان وكل كائن حي .. الرحمة علينا".

إيمان السيد

الفنانة إيمان السيد انتقدت أيضًا الحلقة وعلقت عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "بمناسبة الثعلب دايما بقول ان اللي بيعذب حيوان مش هيتردد لحظة لو جاتله الفرصة إنه يعمل كدا في بني آدم، هل التسلية تكون في ترويع كائن ضعيف ؟! وإيه وجه الاستمتاع في معاناة كائن لاحول له ولا قوة غير إنك تكون إنسان سادي".

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فريدة سيف النصر

وانضمت الفنانة فريدة سيف النصر لمنتقدي الحلقة وعلقت عبر حسابها بـ "فيسبوك": "لا لتعذيب أي روح حرام.. رجاءً إصدار أوامر لصائدي أي حيوان حتى لو مفترس أن يقتل سريعا ولكن لا يعذب أو يمثل به فلا قدرة لمخلوق على مخلوق فجميعنا ملك للخالق وحسبنا الله ونعم الوكيل.. هذا الرجل أسوأ من الثعلب لأن الحيوان جوعان يهاجم ليأكل ولكن الإنسان هو الحيوان عندما يستطيع لا يرحم.. أما ريهام أعتقد خانتها حماستها أنا أعشق الحيوانات وكل ما خلق ربي وبث فيه من روحه.. فبلا مزايدة أعتقد أنها تصرفت على أساس أنها ساهمت في الإمساك إرهابي أو مجرم حرب كل شخص وتفكيره، فلا تذبحوها في أول عودتها..وشكرا".

وائل عبد العزيز

الفنان وائل عبدالعزيز هاجم ريهام سعيد أيضًا من خلال حسابه بـ"فيسبوك"، وعلق: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. هو أنتي عايزة إيه!! أنتو مستحيل تبقوا اتفرجتوا مثلا على أي برنامج عن الحيوانات والحفاظ عليها من الإنقراض .. كمية تعذيب شافه حيوان صغير كل مشكلته إنه حيوان عايز ياكل ويكمل دورته في الحياة اللي ربنا خلقه عشانها مفيش رحمة واستهتار بمشاعر حيوان لا حول له ولا قوة..ندور على ترند على حساب حيوان ضعيف.. كفاية بقى برامج من النوع ده.. احنا بقينا فضايح بس قدام العالم كله زيرو خبرة في التعامل مع الحيوانات في مصر.. معندناش أي نوع من أنواع المعرفة".

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يسري نصر الله

أما المخرج يسري نصر الله، فكتب عبر حسابه بـ"فيسبوك": لازم موقف صارم من ريهام سعيد إللي تاريخها كله مليان حاجات مؤذية وبشعة مش ممكن الإعلام والإعلاميين يتعاملوا مع ده وكأنه عادي".

وأثارت المذيعة ريهام سعيد، جدلا كبيرا، بعد حلقة برنامجها صبايا الخير، بعدما اصطادت على الهواء مباشرة ثعالب برية عبر نصب الفخاخ لها.

من ناحية أخرى، أعلنت "شبكة قنوات النهار" اعتذارها للمشاهدين، عن حلقة أمس من برنامج "صبايا الخير"، والتي كان هدفها فقط تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر، وتصديرها للخارج.