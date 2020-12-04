شكرا لقرائتكم خبر عن الملياردير الأمريكى محمد حديد يزور الأهرامات بعد حضوره افتتاح مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الملياردير الأمريكي الفلسطيني الأصل محمد حديد منطقة أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول، وذلك خلال رحلته الحالية إلى مصر لحضور مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ42، والتى حضر حفل افتتاحها ونشر عدة صور عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق على فيديو من حفل الافتتاح عبر حسابه قائلا، "على الجانب الآخر من الواقع"، ومازح عدد من المغردين المصريين حديد على التعليقات، فقال أحدهم: "أهلا بيك فى مصر بس مش تجيب جيجى وبيلا معاك".



حديد



رحلة حديد في الاهرامات

من ناحية أخرى، قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولى، برئاسة السيناريست محمد حفظى، تخصيص شباك لحاملى الكارنيهات من صحفيين ونقاد وذلك نظرا للإقبال الكبير على حجز تذاكر اليوم الأول من برنامج أفلام الدورة 42 وينفذ القرار بدء من صباح اليوم الجمعة، لتسهيل عملهم، الذي يقدره المهرجان.



محمد حديد



حديد في افتتاح مهرجان القاهرة

ويعرض مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 42، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، فيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس، في عرضه العالمي الأول، وذلك بحضور صناعه ونجومه، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم يشارك في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.