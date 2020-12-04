شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى ترد الجميل لـ منى زكى بمهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من مفارقات دورة هذا العام لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42، هو أن النجمة منة شلبى هى التى سلمت درع جائزة النجمة منى زكى خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة، حيث تسلمت منى جائزة فاتن حمامة، وهو عكس ما حدث العام الماضى، حيث كانت النجمة منة شلبى هى المكرمة بالدورة الـ 41 لمهرجان القاهرة، وسلمتها النجمة منى زكى درع الجائزة.

وعلقت النجمة منى زكى عقب حصولها على الجائزة قائلة:"عندما كنت ممثلة جديدة تمنيت أن أحصل على دعوة لحضور افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي يُكتب عليها اسمي"، أما الآن "أنا سعيدة وفخورة بأنني أتلقى دعوة من نفس المهرجان يُكتب عليها المكرَّمة منة شلبي ويزيد من سعادة قلبي والإحساس بالفخر أن هذه الجائزة الكبيرة تحمل اسم الفنانة الاستثنائية فاتن حمامة".

وأضافت منى قائلة: "تكريمى باسم سيدة الشاشة العربية ده حاجة كبيرة بالنسبالى، تشرفت إنى كلمتها قبل كدة في التليفون وعمرى ما سمعت صوت بالرقى ده، والحلاوة دى، وكمان تكريمى فى الدورة اللى فيها وحيد حامد، دا شرف مش عادى".