صور| سمية الخشاب تكشف عن أفضل صديق لها في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: نشرت الفنانة سمية الخشاب، مجموعة صور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بجوار أحد أِشجار البرتقال. وعلقت "سمية" على الصور قائلة: "أفضل صديق في 2020"، في إشارة إلى ثمرة البرتقال. من ناحية أخرى، كان آخر أعمال سمية الخشاب كليب "عربية أنا"، الذي تم تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلي قديح، ويُعَد ‏التعاون ‏الثاني بينهما بعد كليب "يا مسكين‎"‎.

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