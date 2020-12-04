محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: نشرت الفنانة هالة صدقي مقطع فيديو لها للرد على مشككي ظهورها الأخير في صورة نشرتها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، بدت خلالها بإطلالة شبابية جعلت الجمهور يعتقد أن الصورة قديمة. ومن جانبها نشرت "هالة"، مقطع فيديو خلال خضوعها لجلسة "مكياج" وظهرت بنفس الإطلالة التي سبق ونشرتها وشكك بها الجمهور، وعلقت على الفيديو قائلة: "عشان اللى بيقول الصور قديمة". يذكر أن، هالة صدقي تستعد للتعاون مع الفنانة إلهام شاهين في مسلسل درامي جديد يحمل اسم "قلبي يحبك يا دنيا"، حسبما قالت إلهام مؤخرا في تصريحات لبرنامج "et بالعربي".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد صورتها المثيرة للجدل.. هالة صدقي ترد على المشككين بفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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