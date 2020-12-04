"القاهرة السينمائي".. عرض "أعزائي الرفاق" الفائز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة من فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، الفيلم الروسي "أعزائي الرفاق" للمخرج أندريه كونشالوفسكي. ويأتي ذلك ضمن عرضه الأول بأفريقيا والدول العربية، وهو الفيلم الفائز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة بالدورة الأخيرة لمهرجان فينيسيا. تدور أحداث الفيلم عام 1962، نتيجة ارتفاع الأسعار يثور العمال في مدينة نوفوتشيركاسك فتتحرك القوات لقمعهم، وتجد إحدى ناشطات الحزب الشيوعي الحاكم نفسها متورطة في الأحداث بآخر طريقة تتوقعها.

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