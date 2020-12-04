تراند اليوم : ممثل شهير يتوعد.. مفاجأة في "التشهير بفتاة ليلة زواجها" في مصر



أعرب الممثل المصري مصطفى درويش عن دعمه ومساندته لفتاة قيل إنها تعرضت للتشهير على يد شاب يوم عقد قرانها، لكن الشاب الذي ظهر في الفيديو قال إن ذلك كان على سبيل المزاح مع رجل.

ونشر درويش صورة الشاب الذي "شهر بالفتاة" عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، وعلق قائلاً: "يا ريت البنت وأسرتها يتمسكوا بحقهم في القصاص من الشخص ده اللي شهر بيهم وكسر فرحتهم عشان يبقى عبرة لأي حد وأي محامين مستشاري القانوني موجود ومن غير ما أكلفكم حاجة خالص البنت دي أختي يالا وأنا اللي هقفلها في فرحها ووريني رجولتك أنت واللي معاك".



وأضاف: "أنا متكفل بالمحامي والله بس الواد ده يتربى البنت دي أختى يالا وأنا اللي هقف لها في فرحها كمان ووريني رجولتك كده أنت واللي معاك".

وكان فيديو تم تداوله على نطاق واسع لشاب من محافظة كفر الشيخ (دلتا مصر) يتوجه إلى منزل عروس ليلة عقد قرانها، ويقف أسفل شرفتها ممسكًا بميكروفون وقام بالتشهير بها متعللًا أنهما كانا مرتبطين، مستخدمًا ألفاظًا وكلمات جارحة لها ولأسرتها.



لكن الشاب صاحب الفيديو ويدعى مصطفي بوخا قال إن الأمر ليس حقيقيا، وإنه مجرد تمثيل.

وظهر الشاب وهو ينادي على فتاة تدعى "سماح بنت الحاج شهاب" ليلة زواجها تحت منزلها، ويدعي أنها كانت صديقته لمدة أربعة سنوات.

وعلق صاحب الفيديو: "يا جماعة انتوا كبرتوا الموضوع ليه، دا حتة من فيديو تمثيلي، عامله أنا وصاحبي في شارعنا ولا أكتر ولا أقل".

وقال بوخا في فيديو بثه على حسابه على "فيس بوك": "الفيديو اللى نزل دا هزار كوميدي، أنا معرفش أن الدنيا هتتقلب عليا كده"، مضيفًا: "كل الناس اللى كانت معايا صحابي".

وأشار إلى أن المقطع هو جزء من فيلم، وأنه يطمح للتمثيل، وأنه يصنع فيديوهات منذ فترة.

واعتبر أن الأمر مجرد مزحة، قائلاً: "هو الموضوع من أوله لآخره هزار، والناس اللى فالشارع معايا، بدليل أن محدش نزل شتم".

وظهر الحاج شهاب الذي كان يناديه في مقطع الفيديو، قائلاً إنه الحلاق الشخصي له، وإنه ليس لديه فتاة تدعى سماح، وطرح عليه بوخا سؤالاً: "أنت عندك بنت اسمها سماح؟"، ليجيب: "لأ.. أنا عندي عمر وإبراهيم".