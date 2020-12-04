“جاني في ملعبي” لـ محمد نور تحقق رقمًا قياسيًا في وقت قصير

متابعة بتجــــــــــرد: حققت أغنية “جاني في ملعبي” للفنان المصري محمد نور رقمًا قياسيًا من حيث نسبة الإستماع التي حصدتها عبر موقع “ساوند كلاود”، حيث تخطت الـ3.5 مليون استماع منذ طرحها في أغسطس الماضي.
وأغنية “جانبي في ملعبي” من إنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز” ومن كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع اسلام ساسو.
وصدرت الأغنية على طريقة الفيديو كليب في 17 أغسطس الماضي على قناة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية في موقع “يوتيوب” وحمل الكليب توقيع المخرجة بتول عرفة.
وتعتبر أغنية “جاني في ملعبي” أوّل تعاون فني يجمع محمد نور وشركة “لايف ستايلز ستوديوز”.
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