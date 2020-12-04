جنيفر لوبيز تقدم أسرار جمال بشرتها للجمهور

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متابعة بتجــــــــــــرد: لسنوات عديدة كان العالم يراقبها بدهشة متسائلاً ما هي أسرار جمال جنيفر لوبيز وكيف تحافظ على إشراق بشرتها رغم تقدمها في السن؟
ومع بلوغ النجمة عامها الـ51، قررت أن تكشف عن أسرار جمال بشرتها للجمهور من خلال إطلاق خط مستحضرات تجميل JLo Beauty في مطلع العام المقبل.
اختارت النجمة أن تتمسك بجذورها من خلال استخدام زيت الزيتون كعنصر أساسي في المجموعة الجديدة، وقالت: ” كانت أمي تقول دائماً إن زيت الزيتون هو علاج لكل شيء”.
وأضافت: “إنه سر استخدمته على مر السنين لأنه يعمل حقاً على ترطيب البشرة والحفاظ على شبابها ولهذا فإن أول ما ركزت عليه هو أن يكون مستخلص زيت الزيتون أساسياً في مجموعتي الجديدة”.
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