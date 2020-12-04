شكرا لقرائتكم خبر عن جينفر لوبيز تطلق منتجًا للعناية بالبشرة وتكشف تركيبته الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز خطًا جديدًا للعناية بالبشرة لعلامتها التجارية التجميلية JLo Beauty، وكشفت لوبيز لمتابعيها عن أن المنتج الجديد اعتمد بشكل كبير على منتج يمكن العثور عليه في معظم خزائن المطبخ، وهو زيت الزيتون.





وكانت النجمة العالمية جينفر لوبيز قد كشفت عن صورة من جلسة تصوير جديدة، لتصدرغلاف مجلة، وظهرت لوبيز عارية بالكامل في الصورة التي كشفت عنها من خلال الانستجرام الخاص بها.

شوهدت جينيفر لوبيز مؤخرا برفقة خطيبها أليكس رودريجيز متوجهان إلى عطلة عيد الشكر مع توأم جي لو البالغين من العمر 12 عامًا ماكس وإيمي، وذلك وبعد تم انتقادهم على وسائل التواصل الاجتماعي لسفرهم على متن طائرة خاصة إلى نيويورك للاحتفال بعيد الشكر بعد أن ناشد مركز السيطرة على الأمراض الأمريكيين عدم السفر لقضاء العطلة وسط زيادة في حالات COVID-19.