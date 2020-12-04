شكرا لقرائتكم خبر عن acting like that أول أغانى ماشين جان كيلى بعد علاجه من إدمان المخدرات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاون النجم العالمى ماشين جان كيلى مع Yungblud وذلك فى أغنية جديدة حملت اسم "acting like that"، وهى الأغنية التى أطلقها Yungblud على قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب".

أغنية "acting like that" هى واحدة من أغنيات ألبوم "WEIRD!" الذى سيطلقه غد الجمعة النجم الأنجليزى Yungblud البالغ من العمر (23 عامًا).

يذكر أن ماشين جان كيلى تحدث مؤخرا عن خطوات خضوعه للعلاج للتغلب على إدمان تعاطى المخدرات، وذلك خلال حديثه مع مجلة "Interview"، حيث أوضح مغنى الراب كيف يتخذ خطوات للاعتناء بنفسه، حيث قال ماشين جان كيلى الذى بدء أول جلسات العلاج: "حاليا، الدواء الذى أختاره هو السعادة والالتزام بالفن، بدلا من الالتزام بالرذيلة التى اعتقدت أنها صنعت الفن.. أنا فى بداية العلاج وأعتقد أن الأدوات التى أعطيت لى للبدء تبدو مفيدة"، كما تحدث عن آماله فى أن يكون خضوعه للعلاج له تأثير إيجابى على أسرته، فقال: "الالتزام بالتغيير مُلهم، وأعتقد أنه سيتردد صداه فى الكون وعلى عائلتى".

وبسؤال ماشين جان كيلى عن الشخص الذى ألهمه ليأخذ خطوات حقيقية نحو التغيير، قال النجم الشهير إن عازف الدرامز الشهير "ترافيس باركر" هو من لعب دور رئيسى فى التغيير، وذلك بعد أن التقيا خلال تصوير فيلم "Midnight in the Switchgrass".