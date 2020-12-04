اليوم.. العرض الدولي الأول للفيلم المغربي "خريف التفاح" في "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في الثانية عشرة والنصف ظهرا، بالمسرح الصغير، الفيلم المغربي "خريف التفاح" إخراج محمد مفتكر، وذلك في عرضه الدولي الأول.
الفيلم يشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، وتدور أحداثه في قرية مغربية في الجبال حيث تنمو أشجار التفاح في ساحات البيوت، فيما يحاول أحد الأطفال أن يتعرف على الحياة والحب والموت عبر اجتياز الأسئلة القاسية التي يطرحها عليه الأب غريب الأطوار.
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