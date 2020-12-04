شكرا لقرائتكم خبر عن شراء إنجلترا لقاح كورونا يعطى الأمل لأصحاب السينمات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأمل ثاني أكبر سلسلة دور عرض في العالم ، والتي تمتلك سينمات Regal في الولايات المتحدة ، في إعادة فتح دور السينما في أوائل عام 2021، ويبدو أن الأخبار التي تفيد بأن المملكة المتحدة أصبحت أول دولة غربية ترخص لقاح COVID-19 قد أثارت تفاؤلًا فوريًا وسط أصحاب دور العرض، حيث سجلت أسهم Cineworld ، التي تمتلك Regal في الولايات المتحدة ، أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر.

وكانت Cineworld من بين عمالقة المعرض الأكثر تضرراً من الوباء، حيث أُجبرت المجموعة على إغلاق جميع دور العرض في المملكة المتحدة البالغ عددها 127 دور عرض خلال الإغلاق الأول في جائحة كورونا وقررت مؤخرًا إغلاقها مؤقتًا مرة أخرى ، مشيرة إلى عدم وجود إصدارات جديدة رئيسية من استوديوهات هوليوود، تسبب في ان الشركة حققت حوالي 15 بالمائة من إيراداتها في المملكة المتحدة وأيرلندا. يأتي الجزء الأكبر من أرباحها ، حوالي 73 في المائة ، من السوق الأمريكية.

أعلنت الهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة أمس الأربعاء أنها سمحت باستخدام لقاح Pfizer / BioNTech قبل اتخاذ القرارات في الولايات المتحدة وأوروبا ، ومن المتوقع إتاحة 800000 جرعة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل،و اشترت المملكة المتحدة 40 مليون جرعة من اللقاح ، والذي ثبت أن فعاليته 95٪ في تجاربها النهائية.