كيف سخر هنيدي من 2020؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

سخر الكوميديان محمد هنيدي من عام 2020 على طريقة شخصية "الخالة نوسة"، التي قدمها ضمن أحداث فيلم "يا أنا يا خالتي".

وأعاد "هنيدي"، تغريد منشور سبق ونشره العام الماضي، يحذر خلاله من تجاهل رسالة الخالة "نوسة"، وعلق عليه: "تسعة مليون تجاهلوا التويتة دي السنة اللي فاتت فشاهد ماذا حدث".

من ناحية أخرى ينتظر هنيدى عرض فيلمه الجديد "النمس والإنس"، وهو من بطولة منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول، تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.