"القاهرة السينمائي" يحتفي بالفيلم المكسيكي "ترتيب جديد" للمخرج ميشيل فرانكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي، عرض سجادة حمراء، لفيلم "ترتيب جديد" للمخرج ميشيل فرانكو، وذلك في السادسة من مساء اليوم الجمعة، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم يعرضه مهرجان القاهرة في القسم الرسمي خارج المسابقة، بعد فوزه بجائزة لجنة التحكيم الكبرى من مهرجان فينيسيا، وتدور أحداثه في حفل زفاف لأفراد ينتمون للطبقة الثرية من المجتمع المكسيسي، لكن الحفل يتوقف نتيجة وصول ضيوف غير متوقعين.

يُذكر أن المخرج المكسيكي ميشيل فرانكو، كان عضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة الماضية من مهرجان القاهرة.