ماذا قال تامر حسني عن تشبيهه بـ"العندليب" عبدالحليم حافظ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

عبر الفنان تامر حسني عن سعادته لتقديم أغنية افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ42، وعلق على تشبيه المنتج محمد حفظي له بالعندليب عبدالحليم حافظ.

وعبر حسابه بموقع "إنستجرام"، نشر "حسني"، صورًا له من الحفل وعلق: "تشرفت بتقديم أغنية افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي وسط زملائي فنانين ومبدعين مصر الكبار كما تشرفت كل الشرف بكلمة الأستاذ محمد حفظي رئيس المهرجان عن تشبيه مسيرتي الفنية بالعندليب الراحل عبد الحليم حافظ في القرن الواحد والعشرين".

وأضاف: "فخور بالشهادة دي جدا خصوصا انه كان حلم منذ طفولتي أن أصعد بنجاح الغناء والتمثيل معا وأحقق بهم ولو جزء بسيط من اللي حققه العندليب الراحل عبد الحليم حافظ".

وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.