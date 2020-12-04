تراند اليوم : نجم مسرح مصر “كريم عفيفي” يستعد لتصوير فيلم “المحكمة”.. تفاصيل

بدأ الفنان كريم عفيفي التحضير لدوره في الفيلم الجديد “المحكمة” مع المخرج محمد أمين والسيناريست أحمد عبد الله والمنتج احمد السبكي.

ويعمل المخرج محمد أمين على الترتيبات النهائية للفيلم استعدادا لانطلاق التصوير قريبا.

على جانب آخر يواصل حاليا كريم عفيفي تصوير دوره في مسلسل “نجيب زاهي زركش” والذي يجمعه للمرة الأولى بالنجم الكبير يحيي الفخراني والسيناريست عبد الرحيم كمال والمخرج شادي الفخراني، ومن المقرر عرضه في رمضان 2021.

كما عاد كريم عفيفي للمسرح من جديد بعد فترة استراحة حيث تم استئناف عرض مسرحية “علاء الدين” والتي يشارك فيها كريم مع أحمد عز وتارا عماد وسامي مغاوري ومن إخراج مجدي الهواري.

