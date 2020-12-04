تراند اليوم : محمد هنيدي يتحدث عن تغريدتة التي تجاهلها 9 مليون شخص.. إتفرج

يحرص الفنان محمد هنيدي أن يعلق على الأحداث التي تدور حول العالم، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

أعاد محمد هنيدي نشر تغريدة كتبها قبل عام عبر Twitter، مع نهاية عام 2019، حيث نشر وقتها صورة لشخصية “الخالة نوسة” الدجالة في فيلم “يا أنا يا خالتي”، وكتب “لو ماعملتيش ريتويتش هتصيبك لعنة في السنة الجديدشه اكتر من اللعنة اللي صابتشك في السنة القديشمه عشان تجاهلت االبوست ده وقلت عليه خرافات السنة اللي فاتتش”.

علق هنيدي على تغريدته وقال “تسعة مليون تجاهلوا التويتة دي السنة اللي فاتت، فشاهد ماذا حدث”، في إشارة منه إلى عدد متابعيه على تويتر والبالغ 9.3 مليون حساب.

يذكر أن محمد هنيدي ينتظر قريبًا عرض فيلمه “النمس والإنس” من تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف، ويشاركه البطولة منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صابرين، سليمان عيد، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، دنيا ماهر وشريف دسوقي،.

