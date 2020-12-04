تراند اليوم : أحدث ضربة لصناعة السينما.. أفلام “وارنر برذرز”بـ 2021 على الإنترنت

أعلنت “وارنر برذرز”، الخميس، عن خطط لتقديم العرض الأول لمجموعة أفلامها في 2021 بالكامل على الإنترنت، إلى جانب العروض في دور السينما.

ويعد إعلان شركة الترفيه العملاقة الذي يغطي عددا من العروض الكبيرة المقبلة بما في ذلك “سبيس جام” و “دون” و”ماتريكس 4″، بمثابة أحدث ضربة لصناعة السينما المحاصرة، التي تكافح بالفعل للتعامل مع عمليات الإغلاق والقيود المتعلقة بالجائحة.

وقالت شركة “وارنر بروز” إن الأفلام الـ 17 ستعرض كل منها لمدة شهر واحد على “إتش بي أو ماكس” بالتزامن مع مواعيد إصدار الأفلام في الولايات المتحدة. وبعد انقضاء شهر كامل، ستصبح الأفلام متاحة في دور السينما فقط في الولايات المتحدة وحول العالم.

بدورها، قالت آن سارنوف، الرئيس التنفيذي لشركة “وارنر ميديا ستوديوز” في بيان: “لا أحد يرغب في عودة عرض الأفلام على شاشات السينما قدر ما نريد”.

وأضافت سارنوف: “نعلم أن المحتوى الجديد هو شريان الحياة للعرض في دور السينما، ولكن علينا أن نوازن بين ذلك وبين حقيقة أن معظم دور العرض في الولايات المتحدة ستعمل على الأرجح بطاقة منخفضة طوال عام 2021”.

وتراجعت أسهم شركة السينما الرائدة “ايه إم سي” بأكثر من 14 %، بعد هذا الإعلان.

