موجز الخليج 365 للسياحة.. وجهات آمنة للسفر ورعب "737 ماكس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة الإثنين، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي. أربكت جائحة كورونا نشاط السياحة خلال 2020، ويبدو أن الأمر سيستمر هكذا حتى 2021. أعلنت الإمارات تفعيل تأشيرات الدخول السياحية عبر شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة لحملة جوازات السفر الإسرائيلية.

"هل نصل سالمين" تساؤل ظل يردده ركاب أول رحلة على طائرة بوينج " 737 ماكس" بعد السماح لها باستئناف العمل في أمريكا. قارمش من الأماكن السياحية الألمانية الجميلة، يمكنك الاستمتاع بطبيعتها الخلابة حيث الجبال والأشجار والبحيرات.. إليكم أجمل مناطق قارمش. وقعت الناقلة الوطنية البحرينية طيران الخليج، الخميس، مذكرة تفاهم مع شركة طيران العال الإسرائيلية.

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