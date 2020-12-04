شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يحتفل بعيد ميلاد شقيقه كريم: كل سنة وأنت طيب.. أخويا الصغير وابنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان أحمد فهمى، بعيد ميلاد شقيقه كريم، الذى وافق أمس الخميس، 3 ديسمبر، حيث نشر فهمى، عبر حسابه على انستجرام، صورة جمعته بزوجته الفنانة هنا الزاهد، وشقيقه كريم وزوجته دانيا البناوى، أتبعها بتعليق: "كل سنة وأنت طيب.. أخويا الصغير وابنى".





وكان الفنان أحمد فهمى، قال خلال استضافته فى حلقة سابقة من برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذى تقدمه أبلة فاهيتا، ويذاع على قناة ON، خلال فقرة ابنتها كارو، إن اسمه بالكامل أحمد محمد فهمى عبد الوهاب، وتشابه اسمه باسم الفنان أحمد فهمى ساعده على الانتشار لأنه كان قد حقق نجومية قبله، وأن تاريخ ميلاده 6 /11 وسيتم 40 عاما، ومقاس حذائه 42، وأنه كبر وترعرع فى منطقة الهرم. وأكد فهمى خلال اللقاء أن أخيه كريم طيلة عمره وهو مدلل من كل الذين يحيطون بها ويعتقد أن ذلك بسبب أنه أجمل.





وأضاف فهمى خلال اللقاء: "فى صغرى ألتحقت بمدرسة وتم رفدى كثيرا منها بسبب كثرة هزارى، مؤكدا أنه منذ صغره وهو يحب أغانى نيلى ومازال يتذكرها إلى الآن. وعن علاقته بالجنس الآخر منذ صغره، قال: "كريم أخى كان "سالك" فى هذا الموضوع أما أنا فكان شكلى ليس جميلا ولبسى كان عاديا لذلك أعوض ذلك الموضوع بعد الشهرة. وتابع:"عندما كنت صغير كنت أريد أن أكون طبيب بيطرى أو مصور جرافيك للحيوانات".

وتابع قائلا: "أول كلب فى حياتى كان يدعى روى، وكان أبى هو من أهدانى به وأطلق عليه هذا الاسم بسبب حبه فى صلاح سليم، وأنا أعتقد أن الكلاب تأخذ من صفات أصحابها فمثلا كلب آسر ياسين أعتقد أنه يتحدث الإنجليزية، وكلاب أحمد السقا جدعان جدا، مضيفا أنه يحب حسن شحاتة جدا وحازم إمام. وعن أغلى هدية أهداه بها والدته، قال: "كانت سيارة. وأهم ثلاث صفات يستمتع بها هى صريح جدا وذكى وجدع.

يذكر أن آخر أعمال النجم كريم فهمى مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، وحقق نجاحاً جماهيرياً بجانب بطلة العمل النجمة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير إخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانون سوسن بدر وعلا رشدى وتارة عماد كما انتهى النجم كريم همى من تصوير فيلم " ديدو" الذى يدخل مرحلة المونتاج حاليا ويشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، ومحمد ثروت، وهدى المفتى، وبيومى فؤاد، وضيوف الشرف أحمد فهمى، هشام ماجد، وشيكو، وهو من تأليف كريم فهمى، وإخراج عمرو صلاح.