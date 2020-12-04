شكرا لقرائتكم خبر عن اللبنانية نور وخالد سليم يصوران الثلث الأخير من مشاهد "جمال الحريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق عمل مسلسل "جمال الحريم"، من بطولة النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم، التصوير في أكثر من موقع تصوير فى آن واحد، حيث يتبقى فقط الثلث الأخير من تصوير الحلقات.

وتدور أحداث "جمال حريم" فى إطار التشويق والإثارة، حيث تتعرض البطلة وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت وتتوالى الأحداث، وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى، وهو تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفى، وبطولة خالد سليم، ونور اللبنانية، ودينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، والفنانة الشابة رنا رئيس، هدى الأتربى كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.

وتجسد بطلة العمل نوراللبنانية دور"مذيعة"، خلال أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار التشويق والاثارة، حيث تتعرض البطلة وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت، وتتوالى الأحداث.

وتكثف منال الصيفى مراحل مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل، بالتزامن مع التصوير، حتى يصبح العمل جاهزاً للعرض في الوقت التي تحدده شركة سينرجى، خاصة أن المسلسل تم تحديد موعد لعرضه منتصف شهر نوفمبر المقبل، أو مطلع الشهر شهر ديسمير على أقصى تقدير.