شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تكريمها من القاهرة السينمائى..منى زكى فى بلاتوة "تقاطع طرق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة منى زكى حاليا تصوير مشاهدها بمسلسل "تقاطع طرق"، في الديكور الخاص بها، خاصة بعد عودة الحياة للعمل عقب توقفه عدة أشهر.

وعاشت النجمة منى زكى على مدار الساعات الماضية فى سعادة بالغة، وذلك عقب تكريمها أمس الأول الأربعاء فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته الـ42.

وقالت منى زكي بعد تكريمها في المهرجان بجائزة فاتن حمامة خلال الحفل: "شرف كبير أوى أوى إنى اتكرم النهاردة في أهم مهرجان في بلدي، النهاردة واقفة على المسرح وبشكركم أوي".

وأضافت زكي: "تكريمي باسم سيدة الشاشة العربية ده حاجة كبيرة بالنسبالي، تشرفت إنى كلمتها قبل كدة في التليفون وعمري ماسمعت صوت بالرقي ده، والحلاوة دي، وكمان تكريمي في الدورة الي فيها وحيد حامد، دا شرف مش عادى".

واختتمت منى أنها ممتنة أنها تعمل ممثلة وأن شغلانتها في مجال الفن، وسعيدة أنها عاشت حياة ناس كثيرة من خلال التمثيل.

ولم يكن تصدر مني زكي بسبب التكريم فقط، بل المشاعر التي ظهرت عليها خلال وبعد التكريم والتي كانت مخلوطة بالفرحة والمسؤولية والامتنان لرفيق مشوارها زوجها احمد حلمي، والذي رد عليها أثناء التكريم بنظرات لا توصف، حملت مدي امتنانه وفرحته بهذا التكريم المشرف.