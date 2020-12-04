تراند اليوم : فنانة شهيرة تعلن تحولها جنسيا

أعلنت الممثلة الكندية، التي رشحت سابقًا لجائزة الأوسكار، إلين بيج، أنها تحولت جنسيا.

وقالت بيج ذات الـ33 عاما في رسالة إلى جمهورها ومعجبيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إنها غيرت اسمها ليصبح "إليوت".

وتابعت: "أشعر بامتنان كبير للأشخاص الرائعين الذين دعموني طوال حياتها، لقد ألهمني الكثيرون في مجتمع المتحولين جنسيا إلى ما لا نهاية.. أشكركم على شجاعتكم وكرمكم وعملكم الدؤوب لجعل هذا العالم مكانا أكثر شمولية ورحمة، وسأقدم كل ما بوسعي وسأواصل السعي من أجل مجتمع أكثر محبة ومساواة".

وواصت بيج: "أحب كوني متحولة جنسيا وكلما تمسكت بنفسي أكثر واعتنقت فكرة من أنا بشكل كامل، كلما حلمت وزاد قلبي ونما أكثر إلى جميع الأشخاص المتحولين جنسيا الذين يتعاملون مع المضايقات وكراهية الذات والإساءة والتهديد بالعنف كل يوم.. إنني أراكم وأحبكم وسأفعل كل ما في وسعي لتغيير هذا العالم للأفضل".

وجاءت انطلاقة بيج نحو النجومية واستطاعت أن تلفت الأنظار إليها من خلال بطولتها فيلم الدراما النفسيه "هارد كاندي" إنتاج عام 2005، ثم بعد ذلك بعامين لعبت دور البطولة في فيلم "جونو" الشهير لجيسون ريتمان وديابلو كودي، والذي نالت عنه ترشيح لجائزة الأوسكار من بين جوائز أخرى.

ومن أبرز أفلام إلين بيج تجسيدها لشخصية "كيتي برايد" في سلسلة أفلام "إكس من"، و"إنسبشن" للمخرج كريستوفر نولان.

وبحسب مجلة "فارايتي" الأمريكية، فإن إليون بيج سيستمر في لعب دور "فانيا هارغريفز" في سلسلة "ذا أمبريلا أكاديمي" من إنتاج شبكة "نيتفلسكس"، والتي تتناول في أحداثها عائلة من الأبطال الخارقين.

وأكدت مصادر من داخل "نيتفلكس" أنه لا توجد لديها خطط لتغيير جنس الشخصية التي تلعبها إلين بيج بعد إعلان تحولها جنسيا.

وأضاف مصدر مطلع آخر إن "نيتفلكس" بصدد تحديث اسم إلين بيج إلى "إليوت" في كل بياناتها.